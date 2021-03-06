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اقتصاد

الدولار بــ15.72 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 08:05 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 6 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم

سجل سعر اليورو 18.78 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.73 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.91 جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.84 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية

سجل ين يابانى سعر نحو 14.55 جنيه للشراء و 14.79جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
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