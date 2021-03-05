بسبب كورونا.. "أسبوع الفيفا" يثير أزمة بين الأندية والمنتخبات





العديد من الأندية أعلنت رفضها لسفر لاعبيها للمشاركة مع منتخبات بلادهم، على رأسهم ليفربول، والذي رفض سفر أي لاعب للمشاركة مع منتخب بلاده، إذا كانت بلاده في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





النجم المصري محمد صلاح لن يواجه أي مشكلة بالنسبة لمشاركته مع منتخب مصر يوم 25 مارس الجاري، بسبب عدم تواجد منتخب مصر في القائمة الحمراء.





تقارير صحفية ذكرت أيضا أن النرويجي أولي جونار سولشايرالمدير الفني لفريق مانشستر يوناتيد، قد يمنع برونو فيرنانديز من تمثيل منتخب البرتغال خلال المعسكر القادم، إذا طلب منه الخضوع للعزل الصحي عقب عودته إنجلترا.





الأزمة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة، فالأندية تحاول الحفاظ على لاعبيه التي تدفع لهم الملايين، في حين المنتخبات لها كامل الحق في الاستفادة من نجومها، فهل يتدخل الفيفا لإيجاد حل مناسب لتلك الازمة المحتلمة؟

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين بعض المنتخبات والأندية التي يتواجد فيها نجومهم، بسبب رفض بعض الفرق السماح للاعبيها بخوض أسبوع الفيفا المقرر له الشهر الحالي، بسبب فيروس كورونا.