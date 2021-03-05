محامي نزار الفارس: طلبنا تعويضا ضد رانيا يوسف بـ 5 ملايين جنيه نظير التشهير به

كشف المستشار "هيثم عباس"، محامي الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، أنه أقام دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قيمته ٥ ملايين جنيه ضد الفنانة رانيا يوسف، لنشرها بموكله واتهامه بالتحرش.

وأوضح محامي " نزار الفارس"، أن موكله لديه كافة الأدلة التي تؤكد صدق ادعائه، وأنه تم رفع تلك القضية لرد حق " نزار الفارس"، بعد تلقيه اتهامات من رانيا يوسف بأنه تعمد التحرش بها بأسئلته خلال لقاءه التلفزيوني معها.

وقال المستشار "هيثم عباس"، أن غدا سيكون اولى جلسات تلك القضية، وان موكله الإعلامي نزار الفارس ليس لديه مانع في التصالح والتنازل عن القضية في حال اعتراف الفنانة " رانيا يوسف"، بأنها كانت توافق على أسئلة "نزار" ولم تعترض عليها أو على إذاعة الحلقة كاملة.

ويذكر أن الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، أجرى اليوم مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل قضيته مع الفنانة رانيا يوسف بعد اتهامه بأنه تحرش بها و تعمد إثارة الضجة حولها، حيث أقدم نزار الفارس على رفع دعوى قضائية ضد رانيا يوسف طلب منها تعويض مادي منها ردا على التشهير به.