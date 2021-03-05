ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

محامي نزار الفارس: طلبنا تعويضا ضد رانيا يوسف بـ 5 ملايين جنيه نظير التشهير به

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:49 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

كشف المستشار "هيثم عباس"، محامي الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، أنه أقام دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قيمته ٥ ملايين جنيه ضد الفنانة رانيا يوسف، لنشرها بموكله واتهامه بالتحرش.


وأوضح محامي " نزار الفارس"، أن موكله لديه كافة الأدلة التي تؤكد صدق ادعائه، وأنه تم رفع تلك القضية لرد حق " نزار الفارس"، بعد تلقيه اتهامات من رانيا يوسف بأنه تعمد التحرش بها بأسئلته خلال لقاءه التلفزيوني معها.


وقال المستشار "هيثم عباس"، أن غدا سيكون اولى جلسات تلك القضية، وان موكله الإعلامي نزار الفارس ليس لديه مانع في التصالح والتنازل عن القضية في حال اعتراف الفنانة " رانيا يوسف"، بأنها كانت توافق على أسئلة "نزار" ولم تعترض عليها أو على إذاعة الحلقة كاملة.


ويذكر أن  الإعلامي العراقي "نزار الفارس"،  أجرى اليوم مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل قضيته مع الفنانة رانيا يوسف بعد اتهامه بأنه تحرش بها و تعمد إثارة الضجة حولها، حيث أقدم نزار الفارس  على رفع دعوى قضائية ضد رانيا يوسف طلب منها تعويض مادي منها ردا على التشهير به.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتهمته بالتحرش .. نزار الفارس يطالب بعرض رانيا يوسف على طبيب نفسي.. (خاص)

خاص.. بعد رفع دعوى ضده.. الإعلامي نزار الفارس يرد على رانيا يوسف ويكشف ادعاءتها

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

بتهمة التشهير.. الإعلامى العراقي نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف

خاص| صاحب الحوار الأزمة: أرسلت كل الوثائق والمستندات لإثبات براءتي من اتهامات رانيا يوسف

تعويض 5 ملايين جنيه.. الإعلامي نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة السب والقذف

ترشيحاتنا

موقع هولندي: مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا

الإعلامي نزار الفارس يعلن استعداده للتصالح مع رانيا يوسف

بفستان مجسم.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها