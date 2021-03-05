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أخبار العالم

الرئيس العراقي يدعو المهجرين للعودة الى البلاد

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:44 م
رئيس العراق
رئيس العراق
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محمود نوفل
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لن تقبل بممارسة الإرهاب باسم الدين، مشددا علي أن العراقيين يستحقون مستقبلا أفضل.

وقال صالح في كلمته بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ، للعراق "العراقيون يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الديني بين مختلف الطوائف".

وأشار صالح الي انه من الضروري العمل علي استئصال الإرهاب والفكر المتطرف وغرس قيم التسامح والتنوع، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية لمستقبل الاجيال القادمة. 

وأضاف أن الشعب العراقي كان ضحية لحروب عبثية وسياسات وقمع شمل كافة المواطنين من مختلف الأديان والطوائف والانتماءات، ولا بديل عن عراق مستقل بسيادة كاملة لمستقبل مزدهر".

وتابع :  هناك تحديات جسيمة تواجه العراق وفي طليعتها إصلاح منظومة الحكم والعدل الاجتماعي والسيادة والحريات، هذا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

كما وجه دعوة للمهجرين بمن فيهم المسيحيون الذين هجروا العراق بالعودة الي البلاد ، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة هؤلاء دون إكراه وعبر مغريات كاستتباب الأمن والتنمية الاقتصادية.

وختم:  لا يمكن تخيّل الشرق دون المسيحيين، وان استمرار هجرتهم إلى جانب الأقليات الأخرى سينعكس سلبا على المجتمعات وقيم العيش المشترك والتسامح.

ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".

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