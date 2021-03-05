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رياضة

الاتحاد يتفوق على الإنتاج بهدف من خطأ فادح للحارس خلال الشوط الأول

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:59 م
فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
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حسن العمدة
إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري علي الانتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأرسل إيمانويل أوكوي عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها روماريو ويليامز برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس محمد عصام ببراعة .

وتلقي مامادو نياس بطاقة حمراء بعد التدخل الأخير مع مانجا بمرفق اليد فى الدقيقة 16 .

أما السيد سالم أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليحولها ويليامز برأسية قوية مع خروج خاطيء من الحارس محمد عصام لتسكن الكرة في الشباك.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 18 نقطة ، بينما جاء الانتاج الحربي فى المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.
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