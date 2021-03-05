الاتحاد يتفوق على الإنتاج بهدف من خطأ فادح للحارس خلال الشوط الأول

وأرسل إيمانويل أوكوي عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها روماريو ويليامز برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس محمد عصام ببراعة .

وتلقي مامادو نياس بطاقة حمراء بعد التدخل الأخير مع مانجا بمرفق اليد فى الدقيقة 16 .





أما السيد سالم أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليحولها ويليامز برأسية قوية مع خروج خاطيء من الحارس محمد عصام لتسكن الكرة في الشباك.





ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 18 نقطة ، بينما جاء الانتاج الحربي فى المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

