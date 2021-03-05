لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

أصيب العديد من الأشخاص بـ فيروس كورونا ، ولكن البعض لا يفضل الذهاب إلى المستشفى، والحرص على تناول الأدوية التي تساعد على الشفاء، والبقاء في المنزل بجانب أسرتهم.





وقدم موقع wikihow، أفضل الطرق التي تساعدك على تعقيم المنزل، والحفاظ على صحة اسرتك...





ترك مواد التنظيف قليلا على السطح





لا يجب مسح مادة التنظيف فور وضعها على الأسطح، والأرضيات، ولكن ينصح بترك هذه المادة لفترة كافية على الأسطح لقتل الفيروسات أولا.





تنظيف الأسطح المتسخة قبل التطهير





في حالة اتساخ الأسطح، عليك أولًا تنظيفها بواسطة الماء والصابون المخصص لتنظيف الأسطح قبل تطهيرها.





التطهير اليومي للأسطح





يجب تطهير الأسطح أكثر من مرة يوميا، مع مراعاة عدم قيام الشخص المشتبه بإصابته بلمسها.









عدم مزج مواد تنظيف مختلفة معا





الاعتقاد بأن استخدام أكثر من مادة تنظيف معا سيزيد من فعالية هذه المواد لقتل الفيروسات ، خطأ شائع، فخلط بعض المواد مثل الكلور والكحول وغيرها يمكن أن يتسبب في خلق غازات خطرة وسامة، والأفضل هو استخدام مادة واحدة لقتل الفيروسات.





الملابس والمناشف والبياضات





لا تنفض الملابس المتسخة للمصاب وتغسل بشكل منفصل في الغسالة، ويفضل غسلها في درجة حرارة عالية مع إضافة المطهرات وكيها بعدما تجف.





التخلص من النفايات





يجب التخلص من أي نفايات للمصاب في المنزل بشكل دوري وتهوية المنزل يوميًّا والسماح لأشعة الشمس بالدخول والتخلص من الغبار والأتربة بشكل مستمر.



