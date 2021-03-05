إعدام 3 أطنان صلصة في حملة تفتيشية بـ المنصورة .. صور

شن فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحه بالدقهلية اليوم الجمعه حمله للمرور على عدة منشآت بمدينة المنصورة شملت مطاعم وكافيهات ومصانع واسواقا للتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ضد فيروس كورونا .





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة .





واسفرت الحمله عن اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات عبارة عن 916 عبوة زنة العبوة حوالي 3.1 كجم وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر المحرر بمعرفة مكتب الأغذية بالمنصورة.



كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لبعض المنشآت التي تم المرور عليها لوجود خطر داهم على الصحة العامة.



كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.