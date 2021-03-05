بيري محمد تكتب: ما زالت كورونا تهدد الرياضيين













تفشي فيروس كوفيد _١٩ الشهير إعلاميا ب كورونا المستجد، منذ بداية العام الحالي، حياة البشر رأسا على عقب، ووصل الأمر إلى إعلان الحظر شهور لمنع التفشي .

ونجد أن هناك الكثير من أبناء كرة القدم إصابة كورونا بعد عمل المسحات واثبات ايجابيتها وهذا ما حدث ايضا لابطالنا في الألعاب الفردية وبعد تأجيل العديد من البطولات وغياب الكثير من اللاعبيين بسبب تفشي الوباء وهذا ما أثر على حصد البطولات





هذا ما دفع كثير من الرياضيين إلى محاولة التخفيف من آثار العزل المنزلي، ومن بينهم، لاعبة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، التي حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وشاركت مشاعر شائعة بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور كتبت فيه "كل شيء بسيط‭‬ يصيبني حقا بالجنون".





ومع توقف الرياضة العالمية فعليا نتيجة الجمود الذي أحدثه تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي حصد أرواح ما يزيد على 11 ألف إنسان في العالم، يشعر كثير من الرياضيين المحترفين بالقلق وهم يكابدون للتكيف مع حالة عدم اليقين الناجمة عن هذا التفشي.





ولفت انتباهي حدييث وليامز عن تجربتها مع نظام "التباعد الاجتماعي" لمدة أسبوعين منذ أن تم إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس، وقالت "بدأ الأمر بشعوري بأن هذا الأمر لا يمكن أن يؤثر علي حقا.. هذا الإلغاء أدى إلى إلغاء آخر ثم آخر، الأمر الذي قادني إلى القلق الذي ينتابني.. أشعر بقلق شديد كلما عطس أو سعل أحد حولي"، بحسب ما ذكرت رويترز.





ولاشك ان تلك المخاوف نفسها يشعر بها مليارات الناس في أنحاء العالم



