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وزير النقل العراقي : خصصنا طائرات لتنقل بابا الفاتيكان خلال زيارته.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:29 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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محمد القاضي
قال ناصر حسين بندر ، وزير النقل العراقي ، إنه تم تخصيص طائرات عراقية لتنقل بابا الفاتيكان ، فرانسيس الثاني ، بين المحافظات المختلفة خلال زيارته للعراق.

وأضاف "بندر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضاية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك استقبال رسمي لبابا الفاتيكان فور وصوله للعراق.

وأشار وزير النقل العراقي، إلى أنه تم تخصيص 3 طائرات لنقل بابا الفاتيكان خلال زيارته لدولة العراق، مردفا أن البابا فرانسيس سوف يزور النجف الأشرف ومن ثم سيعود إلى بغداد.

وأوضح زير النقل العراقي، أنه ليس هناك حظر بسبب زيارة بابا الفاتيكان، لكن العراق فرض حظرا بسبب حائجة كورونا، مؤكدا أن الشوارع العراقية لن تتأثر بزيارة البابا فرانسيس بسبب الحجر الصحي المفروض بالبلاد.

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