ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في القانون الجديد

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:48 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
Advertisements
سمر المغربي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

ويهدف القانون على تكليف القائمين لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد التي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.


وحدد المشروع القانون تعديل بعض البنود في المادة الخامسة من القانون القائم الخاصة باختصاصات الجهاز علي أن يباشر الجهاز الاختصاصات التالية:


بند (1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.


بند (2) دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.


بند (4) رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.


بند (6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.


كما تم تعديل البند (7) من المادة السابعة من القانون القائم ليصبح، ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

11 اختصاصا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشروع قانون الحكومة الجديد

تشريعية النواب توافق على مشروع قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ننشر نص قانون المركزي للتنظيم والإدارة قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان

البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع المقبل

مجلس النواب يوافق علي تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المركزي للتنظيم والإدارة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب .. التطنيش حيل الجواهرجية لعدم البيع بخسارة

إيران تعلن إحباط محاولة اختطاف إحدى طائراتها المدنية

مش بيسمع لحد.. منة فضالي تكشف عن شخصية محمد رمضان

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

عربة ترام تطيح بـ 9 سيارات بسبب عطل في الفرامل .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرعة حربية برمائية جديدة تظهر في الإمارات .. صور

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف