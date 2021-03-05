أستاذ تخطيط: مبادرة حياة كريمة برنامج قومي يعيد الحياة للريف.. فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن مبادرة حياة كريمة برنامج قومي بمعايير دولية يستعيد الحياة للريف المصري.





وأضاف "هاشم"، خلال لقائه بالتلفزيون المصري، أن الدولة تتحرك إلى الأمام بقوة في طريق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة مكونات للتنمية المستدامة هي المكون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.





وأشار إلى أن الجديد في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016، هو مراعاة البعد الاجتماعي من خلال شبكة للحماية الاجتماعية تمثلت في مجموعة من البرامج القويمة أهميها برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزايرة التضامن الاجتماعي في المحافظات الأكثر فقرا.





وأكد أن برامج الحماية الاجتماعية كانت بداية الانطلاقة الحقيقة للحياة الكريمة للمواطن المصري، مردفا أن هذه ما دفع صندق النقد الدولي للاعتراف بالنتائج التي توصلت إليها الدولة، عندما قال إن مصر من الدول التي حققت نموا اقتصاديا جعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين.