محافظ الفيوم يستجيب لطلب مواطنة بتوفير فرصة عمل لنجلها

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة بوسط مدينة الفيوم، بحضور الجهاز التنفيذي لمجلس مدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء، وشرطة المرافق والمرور.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة شملت رفع الإشغالات بشارع الجمهورية بداية من ميدان السواقي، مرورًا بكوبري السنترال وكوبري مرزبان، ومنطقة السهراية، وميدان الشيخ سالم، وكوبري المبيضة، والصوفي، فضلًا عن رفع أعمال تراكمات القمامة بتلك المناطق، وكذا الباعة الجائلين في عدد من الشوارع.





خلال الحملة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، وتنفيذ حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات، وتكثيف المرور على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ، استمع من رؤساء الأحياء، عن عدد عمال النظافة، وتوزيعهم بالإحياء، وحالة المعدات، موجهًا بضرورة الإستفادة من الأماكن المفتوح والغير مستغلة لعمل مشروعات للشباب، ومراجعة الإعلانات وازالة المخالف منها، وعقود المحلات المؤجرة، لتعظيم الإيرادات.





كما إلتقى محافظ الفيوم خلال الجولة بمواطنة طلبت توفير وظيفة لنجلها وتوفير مساعدة، حيث وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل لنجلها وتوفير مساعدة عاجلة لها.









يشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، غدا السبت انطلاق مهرجان رالي تحدي صحراء مصر "محافظة الفيوم" لعام 2021، داخل صحراء وادى الريان، وذلك غدًا السبت الموافق 6 مارس 2021، الساعة 8:30 صباحًا. كما سيتم خلال الجولة زيارة متحف ملايين السنين وتغير المناخ والمتحف المفتوح لهياكل الحيتان، إضافة لجبل المدورة، والبحيرة المسحورة، ومنطقة الشلالات بوادى الريان، وقصر قارون، ثم عقد لقاء مجتمعي للعاملين بالسياحة وصناعة الحرف اليدوية وسياحة السفاري والتخييم بقرية تونس.



















