الضرائب تكشف تفاصيل مبادرة توفير سيارات متنقلة للممولين

كشف رجب محروس ، مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، تفاصيل مبادرة المصلحة ، بتوفير سيارات متنقلة للممولين.





وأضاف محروس ، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن المبادرة أول حملة تطلقها المصلحة، مضيفا انه كان لابد من وجود دعم فني، من خلال تيسير الإجراءات، لافتا إلى أن تم استحداث نظام يقوم علي توفير سيارات متنقلة.





وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه المبادرة تهدف التيسير على المواطنين، لافتا إلى أن توفير سيارات متنقلة الممولين أثناء تقديم الاقرارات الضريبية اول حملة في مصر من هذا النوع.



