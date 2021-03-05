الرئيس العراقي يقدم هدية لبابا الفاتيكان .. شاهد

تلقي بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم "شيخ النحّاتين العراقيين " محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح كهدية من الرئيس العراقي برهم صالح.





وفي بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أكدت أن "الجداريتين جزء من مجموعة اعمال أنجزها محمد غني حكمت بحجم اكبر على جدران كنيسة الصعود في بغداد مستمدة من النحت الشورى.





وذكرت الرئاسة العراقية في بيانها أن موضوع الجداريتين حول آلام السيد المسيح، والمعاناة التي عاشها العراقيون على مدى عقود".





ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستغرق 4 أيام، معتبرا أنها "واجب نحو أرض عانت الكثير".



