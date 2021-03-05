12 حالة اشتباه كورونا بين طلاب جامعة حلوان بـ أول أسبوع امتحانات

انهت جامعة حلوان، الأسبوع الأول من ماراثون امتحانات منتصف العام الدراسي والتى تقام هذا العام وسط أجواء من الاجراءات الاحترازية غير المسبوقة بسبب ظروف إقامتها فى وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وصرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة رصدت 12 حالة اشتباه بفيروس كورونا وتم على الفور أتخاذ الاجراءات الطبية معهم .





وأكد الدكتور "الرفاعي"، أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم اللجان ومبنى الامتحانات يوما قبل وبعد الامتحانات، كما أنه يتم التشديد على منع دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة وداخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.









وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، انه تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول و خروج الطلاب بالجامعة تجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى، مؤكدا على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .





