جمعة مباركة عليكي.. حسن الرداد يدعو لوالدته

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع والدته الراحلة بصورة جمعته بها، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق حسن الرداد على الصورة قائلا: "جمعه مباركة عليكى يا ماما ،اللهم ارحم جميع اهلنا و ادخلهم الجنه مع الابرار".

وكان المنتج جمال العدل أعلن عن انسحاب الفنان حسن الرداد من المشاركة فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقال جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل.



"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.