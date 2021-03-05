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فن

عمرو محمود يس: والدي قدم أدوارا وطنية والدولة تقدره

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:59 م
عمرو محمود يس
عمرو محمود يس
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خالد صواف
أعرب المؤلف عمرو محمود يس عن سعادته بافتتاح شارع باسم والده الفنان الراحل محمود يس بمدينة بورسعيد .

قال عمرو  في تصريح ل "صدى البلد "كنت المفروض هكون موجود النهاردة ولكن  ظروفي صعبة الفترة دي وهو ما منعني من التواجد " .

وأضاف: "مدينة بورسعيد و اللواء عادل الغضبان  كان  مهتم جدا بتكريم والدي ..والدولة أيضا  كانت مهتمة جدا  منذ وفاة والدى.

واستكمل حديثه : " أنا بشكر كل من كان سبب في هذا الحدث لأن  ذلك  يعد  تقديرا من الدوله للفنانين ولرموز الفن الذين أعطوا  من مجهودهم وشغلهم سنوات من  الألتزام والأحترام وقدمت رساله بشكل محترم فكان لابد أن يكون  هناك تقديرا  والدوله بالفعل  قامت بكل ذلك وهذا ما أسعدني للغاية " .

اختتم : " جميل أن تشعر أنك  في بلد تحترم الفن ورموزه وتقدر الفنان الذي يستحق .. فوالدي قدم أدوار وطنيه كثيرة وكان له دور مجتمعي مهم وعنده عمل مجتمعي تطوعي وله أدوار تخدم القضايا الوطنيه سواء افلام اكتوبر أو الافلام الاجتماعيه المميزة أو الأعمال السياسية المهمة مثل  مسرحيه "وقدساه" وغيرها من الأعمال كان لها قيمة ثقافية كبيرة.

اختتم : "  والدي أحد الفنانين الذين يستحقون التكريم  .. هو وكل جيله . فكل أهل  بورسعيد يحبون والدي.. مثل ماكان والدي يحبهم ..  والدوله تقدره مثل  ماكان يحب مصر ولأنه كان لديه الغيرة  وولاء شديد للبلد .

وكانت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قد افتتحوا  اليوم الجمعة، شارع الفنان محمود ياسين في مدينة بورسعيد، وذلك ضمن احتفالات المدينة الحرة باختيارها عاصمة للثقافة المصرية.

وشارع محمود ياسين، يعد أحد تفرعات شارع الجمهورية، وأهم الشوارع في قلب المدينة الباسلة.
عمرو محمود يس: والدي قدم أدوارا وطنية والدولة تقدره
عمرو محمود يس: والدي قدم أدوارا وطنية والدولة تقدره
عمرو محمود يس: والدي قدم أدوارا وطنية والدولة تقدره
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