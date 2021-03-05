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أخبار العالم

قيس سعيد: البعض يريد ترتيب الأوضاع في تونس عن طريق إرهابيين وخونة

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:26 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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قسم الخارجي
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من أن هناك البعض ممن يريدون ترتيب الأوضاع في تونس عن طريق "إرهابيين وخونة".

وأضاف سعيد، خلال استقباله لذوي ضحايا ملحمة بن قردان، أن "من يسعى لاستثمار دماء الأبرياء لمصالحه السياسية أصبح مفضوحا".

وأكد سعيد أن "البعض يستخدم العمليات الإرهابية كاستثمار سياسي وهناك من يرتب للعمليات الإرهابية ثم يخرج ويندد بها".

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الجمعة بقصر قرطاج ممثلين عن عائلات شهداء وجرحى ملحمة بن قردان، التي جرت أحداثها يوم 7 مارس 2016، واشتبكت فيها قوات الأمن والجيش التونسي مع إرهابيين من تنظيم داعش، وسقط خلالها عشرات القتلى من القوات التونسية والإرهابيين والمدنيين.

وأكد سعيد على أن ما حصل في بن قردان أثبت للجميع أن الدولة متماسكة ولا مجال لمحاولات إسقاطها، مؤكدا العزم على مواصلة محاربة الإرهاب والإرهابيين وكل من يتواطؤ معهم.  وأشار إلى ضرورة القضاء على أسباب ظاهرة الإرهاب مبينا أن أعتى أنواع الإرهاب هو الإرهاب الفكري. 

كما تم التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها عائلات شهداء وجرحى هذه الملحمة، والتأكيد على ضرورة مواصلة العناية بهم تقديرا وعرفانا لمن يضحون بأنفسهم في سبيل عزة الوطن ومناعته. 

وجدّد سعيد تأكيده على حق أسر الشهداء والجرحى في توفير الرعاية التي يحتاجونها، وحرصه على الإسراع بتمكينهم من حقوقهم وتحقيق انتظاراتهم، كما أكد على إيمانه بضرورة تمكين الجهة كغيرها من بقية الجهات من حقها في التنمية، وتحقيق تطلعات أبنائها وكل التونسيين والتونسيات إلى العمل والحرية والكرامة الوطنية.
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