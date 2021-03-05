ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:48 م
ضبط نص طن لحوم غير
ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بدمياط
Advertisements
زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطري بدمياط ، بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم والمحال التجارية ، في اطار ضبط اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.

تمكنت الحملة ، من ضبط 200 كيلو من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية ، و280 كيلو من عجينة الحواوشي الغير صالحة لاستهلاك الادمى من داخل محل بشارع الجلاء وسط مدينة دمياط.
جاءت تلك الحملة باشراف الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وتحت إشراف الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والسيد عبيد كبير مفتشى مباحث التموين .
تم عمل المحاضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

اقرأأيضا:


ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

بدون ماكياج .. ديانا حداد تتألق بالكاجوال داخل سيارتها