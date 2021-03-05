ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط ، بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم والمحال التجارية ، في اطار ضبط اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.
تمكنت الحملة ، من ضبط 200 كيلو من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية ، و280 كيلو من عجينة الحواوشي الغير صالحة لاستهلاك الادمى من داخل محل بشارع الجلاء وسط مدينة دمياط.
جاءت تلك الحملة باشراف الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وتحت إشراف الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والسيد عبيد كبير مفتشى مباحث التموين .
تم عمل المحاضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.
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