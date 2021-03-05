ضبط نص طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط ، بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم والمحال التجارية ، في اطار ضبط اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى.