جامعة المنصورة تعلن عن أول منصة افتراضية للتوظيف

أ علنت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة المنصورة فى بيان لها اليوم الجمعة، عن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة ٢٠٢١ تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ودعم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بالتعاون مع رؤساء تسع جامعات أخرى.



وأضاف البيان، أن هذه المنصة الجديدة ستتيح لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام كما ستوفر هذه المنصة للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات واصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية فضلا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالارشاد المهنى وسوف تتطلق المنصة اولى فاعلياتها وهو الملتقى الإفتراضي للتوظيفUCCD March Career Expo يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ .



وأشار البيان إلى أن هذا الملتقى يعد الثانى من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضى الاول الذى عقد فى سبتمبر ٢٠٢٠ نجاح كبير بحضور نخبه من أصحاب الأعمال وحواليي ٤٠٠٠ من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن ١١ مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب و الخريجين.





اقرا ايضا : التعليم العالي تعلن عن منح مقدمه من جامعة «أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية»

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعه قائلا: "نحن فخورين بإطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف في إطار سعينا الدائم لخدمة الطلبة والخريجين. وسعدنا أن يكون ذلك بالتعاون مع التسع جامعات الشريكة على مدار عام كامل خاصة بعد النجاح الذى حققه الملتقى الافتراضى الأول حيث تأتي مشاركة جامعة المنصورة تجسيدا لدور الجامعة في توجيه مخرجات التعليم الأكاديمي لسد احتياجات سوق العمل. إلي جانب تعزيز سبل التعاون المشتركة مع أصحاب الأعمال لينعكس بشكل إيجابي علي خلق فرص توظيف لتمكين الشباب بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.



