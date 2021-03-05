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أخبار العالم

ولي العهد الأردني: مررنا بأزمات كثيرة والاقتصاد جوهر التحدي

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:29 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
وجه ولي العهد الأردني  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في لقاء مع التلفزيون الأردني تحية للعاملين في مكافحة وباء كورونا. 

‎واضاف  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني: في الجيش أنا لست وليًا للعهد، أنا ملازم أول شأني شأن بقية الضباط، والقوات المسلحة مدرسة تعلم الالتزام والتضحية والانضباط.

وتابع ‏ولي العهد الأردني : نحتفل بيوم تاريخي في مسيرة الدولة، (ذكرى تعريب قيادة الجيش)، وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين رحمه الله، الذي ورّثنا حب العسكرية. 


واستطرد ‏الأمير الحسين بن عبدالله الثاني: شرفٌ كبير لي أن أشبه بجدي الحسين، لكن الموضوع ليس الشبه بالشكل، الأهم أن أحمل مبادئه. جدي الحسين كان شخصية فريدة، وتعلمنا منه أن يكون لدينا فكر ونهج مستقلين، ضمن الثوابت التي تربينا عليها، رحمه الله

واردف : أرى دائمًا كيف جلالة سيّدنا يكون حازمًا بالظروف الصعبة لكنه عطوفٌ بالمواقف الإنسانية، وكيف دائما يحافظ على هدوئه ويتّخذ القرارات اللازمة بالوقت المناسب

وواصل : أزمة كورونا جديدة على العالم، ولم يعلم أحد شكل العدو الذي نواجه وللأسف الكثير من العائلات فقدت أشخاصًا أعزاء عليهم، بالإضافة إلى أن الإغلاقات والإصابات أثرت على أرزاق الناس وأثرت على الاقتصاد

وتابع : جوهر تحدي الأردن هو الاقتصاد، والأردن مر بأزمات متتالية: من حرب العراق إلى انقطاع إمدادات الغاز إلى الأزمة السورية، وحاليًا أزمة كورونا، وجميع هذه الأزمات أثرت على مسار الإصلاح الاقتصادي

وقال أيضا  ولي العهد: الهدف الواضح، ومأسسة العمل، والجرأة في اتخاذ القرار، هو النهج الأمثل للدولة في التعامل مع الملفات الاقتصادية، وألّا تتغير سياسة المؤسسات بتغيّر المسؤول عنها وبالتالي عدم تأخير المشاريع 

وختم  ولي العهد: مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس دوما الواقع لذلك أحاول التواصل المباشر مع الشباب.


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