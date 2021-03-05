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محافظات

ضبط 7 أطنان و500 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر بالشرقية

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:04 م
ضبط 7 طن و500 كيلو
ضبط 7 طن و500 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر بالشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

 أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة ومشاركة أنور عبد الكريم رئيس الرقابة ، قامت بحملة تفتيشية على مضرب أرز بناحية الفواقسة بنطاق المركز وتبين أنه متوقف عن العمل ومخزن به 300 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام باجمالي كمية 7.500 طن أرز أبيض مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستدات الدالة على مصدره ، فضلًا عن ضبط 7 شكائر أرز أبيض زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام باجمالي كمية 175 كيلو جرام أرز أبيض منتهي الصلاحية .

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كما تم ضبط  2 برميل زيت برافين زنة البرميل الواحد 170 كيلو جرام باجمالي كمية 340 كيلو جرام زيت برافين مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدره وتم التحفظ علي الكميات المضبوطات علي ذمة المحضر المحرر تحت رقم 352 لسنة 2021 بتاريخ 2/3/2021 جنح أ.د.ط. ههيا.

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