صحة البرلمان تزف بشرى سارة بشأن توافر علاج كورونا في الصيدليات

قال الدكتور النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه خلال الأسابيع القادمة تصل مصر ٨ مليون جرعة، للقاح الصين وبريطانيا، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من اللقاح.





وأضاف حاتم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد دواء مضاد لفيروس كورونا وهناك دواء لفيروسات اخري يتعامل مع كورونا، متابعا أن لهذا الدواء شروط لمرحلة الإصابة بكورونا والممكن أن يمون فعال في بداية المرض.





وتابع رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لفيروسات، أن هناك شركتان في مصر يقوما بطرح هذا الدواء بالإضافة للشركة اليابانية صاحبة الدواء في الأصل، موضحا انه العلاج المطروح بالصيدليات يعالج الفيروسات العادية بالفعل وله تأثير قوي على حالات كورونا في الإصابة البسيطة.



