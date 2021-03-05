رئيس جامعة القاهرة: فض تجمع للطلاب خلال 3 دقائق أثناء الامتحانات.. فيديو

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه حتى الآن لم تحدث أي مشكلة حقيقة داخل جامعة القاهرة خلال الامتحانات.





وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لم تحدث أي مشكلة حقيقة فيما يتعلق بالامتحانات"، لافتا: "هناك التزام شديد بين الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، ورغم ضخامة العدد نحافظ على الإجراءات الاحترازية".





وأشار رئيس جامعة القاهرة،: "تم إبلاغي أن هناك تجمع للطلاب عند مجمع قاعات الامتحانات.. وتواصلت مع عميد الكلية، وخلال 3 دقائق فور وصولي إلى المكان لم أرى أي تجمع".





وأوضح رئيس جامعة القاهرة،: "نجمع بين الدراسة أون لاين والتعليم بالحضور.. وأتابع الامتحانات من خلال غرفة عمليات خاصة".