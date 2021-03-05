نائب رئيس جامعة حلوان يكشف عن أعداد الطلاب المشتبه إصابتهم بـ كورونا.. و حالات الغش والأعذار .. ويوجه رسالة للطلاب

نائب رئيس جامعة حلوان

* ١٢ حالة إشتباه اصابة بكورونا

* عذر عن الامتحانات ١٩٦

* ٤٩ حالة غش بجامعة حلوان

* عقوبة الغش والشغب بامتحانات الجامعات قد تصل للفصل









انهت جامعة حلوان الأسبوع الأول من ماراثون امتحانات منتصف العام الدراسي والتى تقام هذا العام وسط أجواء من الاجراءات الاحترازية غير المسبوقة بسبب ظروف إقامتها فى وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .





صرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب،فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان الجامعة قد رصدت 11 حالة مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا وتم على الفور اتخاذ كافة الاجراءات الطبية معهم .





كشف الدكتور الرفاعي عن اعداد حالات الغش التى حدثت أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول حيث وصل عدد الحالات الى ٤٩ حالة وانه قد تم إتخاذ الاجراءات معهم و ستطبق عليه العقوبات فى اللائحة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات .





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وأوضح الدكتور حسام الرفاعي أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأعذار عن تأدية الامتحانات بلغ عددهم ١٩٦

وأكد الدكتور "الرفاعي"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم كافة اللجان ومبنى الامتحانات يوما قبل وبعد الامتحانات، كما أنه يتم التشديد على منع دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.





وأضاف الدكتور حسام أن جامعة حلوان بكافة قطاعاتها وإداراتها وكوادرها تبذل قصارى جهودها لكي تسير الامتحانات بالصورة المثلى، وذلك في ظل إجراءات احترازية يتم تطبيقها على أكمل صورة حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.





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ناشد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع الطلاب، الحضور قبل موعد الامتحان بساعة منعا للتزاحم، كما صرح بضرورة قيام الطالب الذى يعانى من أعراض مرضية بإبلاغ إدارة الجامعة قبل مدة لاتقل عن (48) ساعة من موعد الامتحان و ذلك للعرض على لجنة خاصة، أما من يظهر عليه أعراض فى يوم الامتحان فيجب إبلاغ الطبيب الموجود عند البوابة قبل دخول الجامعة.

ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة إحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة الخاصة بهم من (أقلام - آله حاسبة – مسطرة . إلخ ) وكذلك زجاجة المياه الخاصة بهم ، والالتزام بارتداء الكمامات أثناء الوجود بالجامعة وحتى الخروج منها واستخدام المطهرات.





ويوضح "صدي البلد" لطلاب الجامعات عقوبات الغش و الشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :





- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".





- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.





- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.





- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.





- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.





- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.





- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.





من أعراض مرضية بإبلاغ إدارة الجامعة قبل مدة لاتقل عن (48) ساعة من موعد الامتحان و ذلك للعرض على لجنة خاصة، أما من يظهر عليه أعراض فى يوم الامتحان فيجب إبلاغ الطبيب الموجود عند البوابة قبل دخول الجامعة.



