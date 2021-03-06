بعد تصديق الرئيس عليها.. 5 حالات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ بقانون اللائحة الداخلية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى ، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك في مجموع مواده.





وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس.





ونصت المادة ( 4 ) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن :" يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:





1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.





2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.





3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.





4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.





5 - ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.





ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.