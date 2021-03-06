ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تصديق الرئيس عليها.. 5 حالات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ بقانون اللائحة الداخلية

السبت 06/مارس/2021 - 04:11 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أميرة خلف
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى ، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك في مجموع مواده. 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس  الخميس.

ونصت المادة ( 4 ) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن :"  يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5 - ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور

بعد الانجاب في عمر 64 عامًا.. مسنة تخسر حضانة طفليها التوأم.. تفاصيل

ما هى سيارة العام في السوق الأوروبي؟ .. تعرف على التفاصيل