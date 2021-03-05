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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بمنع محاولات البناء بدون تراخيص

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:59 م
محافظ الشرقية يكلف
محافظ الشرقية يكلف بمنع محاولات البناء بدون تراخيص
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين تأكيدًا على فرض سيادة القانون على الجميع.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بضرورة التنسيق مع قوات الشرطة لتنفيذ حملات إزاله للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى للمواطنين.

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وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحليه بغيته بإزاله في المهد لسور مقام بالدبش الأبيض بعزبه الرياشات علي مساحه ٣٠ متر طولي وتمت الإزاله الكليه ، كما قامت الحملة بفك شده خشبيه لأعمدة الدور الثاني علوي بعزبه الأعصر (التل) على مساحة 100 متر.

 

وفي سياق متصل تمكنت الوحدة المحلية بشبرا النخله من فك شده خشبيه لسقف الدور التاني علوي لمنزل مخالف داخل الحيز العمراني بقريه حفنا على مساحة 150 متر.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة بإيقاف أحد المواطنين المخالفين أثناء قيامه بعمل شده خشبيه للدور الثالث علوي بناحية الزغانوة بقرية سواده علي مساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيسه الوحده المحليه بالجُديدة حمله لإزالة جمالون مُقام بالمخالفة على مساحة ١٤٥متر وتم الإزاله الفوريه واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

 

وفي سياق متصل تمكنت الوحدة المحلية بالسعديين من التصدى لحاله تعدى بالبناء المخالف على مساحه ١٠٠متر بالنعامنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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