برلماني: بيع مياه الري للفلاحين شائعة خبيثة

قال شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصناعة، إن استمرار ترويج الشائعات الكاذبة الخبيثة حول نية الحكومة بيع مياه الري للفلاحين في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، يستهدف النيل من الوطن، وإثارة بلبلة عارمة في صفوف ملايين الفلاحين المصريين على غير الحقيقة.









وأكد أبو زيد خلال تصريحات له اليوم، إنه لا صحة على الإطلاق لبيع مياه الري للمزارعين، ولكن ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، وبما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.









وشدد أمين سر الصناعة، على أن الهدف الرئيسي للمشروع تحقيق الأمن المائى، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة وليس له أي علاقة ببيع المياه.





وقال أبو زيد ، إن الدولة وخلال السنوات الأخيرة وبتوجيهات واضحة من الرئيس السيسي، وجهت كامل الجهد للزراعة المصرية وهو ما انعكس في زيادة الصادرات من الخضر والفاكهة للخارج وزيادة استصلاح الأراضي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.



