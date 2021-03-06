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تعليم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون الفلسفة والفيزياء إلكترونيا عبر التابلت .. اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 08:13 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021، طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفصل الدراسي الاول في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين امتحانيتين إلكترونيا عبر أجهزة التابلت .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي :
- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء :  ( يبدأ امتحان الفلسفة من 9 صباحا لـ 9:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 11 صباحا لـ 11:45 ظهرا )

- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان الفلسفة من 10 صباحا لـ 10:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 12 ظهرا لـ 12:45 ظهرا )

وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه  تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.

وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة
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