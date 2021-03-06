طلاب أولى ثانوي يمتحنون الفلسفة والفيزياء إلكترونيا عبر التابلت .. اليوم

يؤدي اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021، طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفصل الدراسي الاول في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين امتحانيتين إلكترونيا عبر أجهزة التابلت .





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي :

- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء : ( يبدأ امتحان الفلسفة من 9 صباحا لـ 9:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 11 صباحا لـ 11:45 ظهرا )





- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان الفلسفة من 10 صباحا لـ 10:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 12 ظهرا لـ 12:45 ظهرا )



