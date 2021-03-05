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محافظات

من أجمل المناطق الصحراوية في مصر.. ماذا تعرف عن البحيرة المسحورة بالفيوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:24 م
البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

يقوم  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة،  غدا  السبت   بزيارة للبحيرة المسحورة  ضمن الزيارة المرتقبة غدا للفيوم

البحيرة المسحورة تقع فى وسط الصحراء بمنطقة وادى الحيتان بالفيوم، وتحيطها الرمال الذهبية الناعمة من كل اتجاه، وتعتبر من أجمل المناطق الصحراوية فى مصر.

ويمكن أن يتم ممارسة العديد من الأنشطة هناك مثل التزحلق على الرمال والسباحة وركوب سيارات الدفع الرباعى وتسلق الجبال والتحليق بالمظلة البراشوت، وسبق وأن أقيمت فيها البطولة الدولية للتزحلق على الرمال.

والبحيرة المسحورة التى تقع بمحمية وادى الريان أفضل موقع للتزحلق على الكثبان الرملية على مستوى العالم لأن رمالها ناعمة وعميقة، البحيرة تتوسط محمية وادى الريان وتصل إليها المياه من تحت حبيبات الرمال.

والبحيرة تقع بين الجبال والكثبان الرملية المرتفعة التى تحيطها من 4 جهات ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيس المكون لها لذا سميت بالسحرية،

و تم إقامة فاعليات البطولة الدولية بمشاركة العديد من الدول العربية والاوربية لأن البحيرة المسحورة تتمتع نظرا لما تتمتع به البحيرة المسحورة رمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام بسبب لونها الذي يتغير خلال النهار بحسب درجة ضوء

 الشمس، بالإضافة إلى موقعها وسط المنحدرات الصحراوية والكثبان الرملية، الذي يعطيها أجواء السحروالجمال الرائع وسط الصحراء .


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من أجمل المناطق الصحراوية في مصر.. ماذا تعرف عن البحيرة المسحورة بالفيوم
من أجمل المناطق الصحراوية في مصر.. ماذا تعرف عن البحيرة المسحورة بالفيوم
من أجمل المناطق الصحراوية في مصر.. ماذا تعرف عن البحيرة المسحورة بالفيوم
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