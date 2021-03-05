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توك شو

حلول عملية لمواجهة "برد البيوت" وتحويل المنازل إلى موفرة للطاقة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:37 م
صوف حجري
صوف حجري
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عادل نصار
أجابت الدكتورة هند فروح أستاذ البيئة، والتنمية العمرانية المستدامة بمركز بحوث الإسكان والبناء، على سؤال بشأن :"لماذا درجة الحرارة في المنزل أكثر  حرارة من الشارع في الصيف وأبرد الشتاء"، قائلة :"لأنه تم بناء المنزل غلط في الأساس وغير معزولة".

وأضافت فروح، في حوارها لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك حلولا عملية لمواجهة هذا الأمر وتحويل المنازل الي موفرة للطاقة، متابعة أنه هناك أنواع من الصوف الصخري  فعال في هذا الأمر. 

وأكدت أن الصوف الصخري متوفر بأسعار جيدة، ويتم وضع الصوف الصخري على واجهات المنازل من الخارج في مرحلة البناء وبعد طوب البناء، لافتا إلى أن التحكم في استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على التكييف والدفاية يتم من خلال الصوف الصخري.
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