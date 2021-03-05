مدبولي ورئيسا النواب والشيوخ يؤدون واجب العزاء فى وفاة الفريق كمال عامر

بدأ منذ قليل عزاء الفريق كمال عامر رئيس المخابرات الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، والذي وافته المنية أمس الخميس ، وتقام مراسم العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .





ووصل كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، والفريق محمد زكي وزير الدفاع و المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، إلى مقر العزاء بجانب عدد من القيادات .





كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق كمال عامر عبر الصفحة الرسمية لها، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.





وتكريما لتاريخه المشرف قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بترقية اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل .





وقال النائب مصطفى بكري" في بيان له : "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان و مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة ".





وتخرج الفريق كمال عامر عام 1962 في الكلية الحربية بـ سلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.





وحصل الفريق كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة ، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.





وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان ، وظل حتى وفاته متوليا رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان .