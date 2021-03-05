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أخبار العالم

البحرين.. وفاة جديدة بكورونا داخل المملكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:20 م
وفاة مريض كورونا
وفاة مريض كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
رصدت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 59 عامًا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أمس الخميس، أعلنت  ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إن الفحوصات التي بلغ عددها 15511، امس، أظهرت تسجيل 588 حالة قائمة جديدة منها 215 حالة لعمالة وافدة، و363 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج.

كما تعافت 630 حالة إضافية من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 117656 حالة.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 60 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 110 حالات.

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