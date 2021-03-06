الدلتا التكنولوجية: انطلاق الامتحانات النظرية وسط إجراءات احترازية مشددة.. اليوم

قال الدكتور علوي الخولي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه من المقرر انطلاق الامتحانات النظرية بالجامعة اعتبارا من اليوم، السبت الموافق 6 من شهر مارس الجاري.









وأضاف الدكتور علوي الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتم عمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة، في جميع أنحاء الجامعة وقاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب.









وأوضح "الخولي" أنه سيتم متابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وإلزام الجميع بها، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الجامعة دون ارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية.









كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على اللجان الموجودة بالكليات، على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم، ومنع التجمعات الطلابية ومغادرة الطالب لمقر كليته فور الانتهاء من الامتحان.









ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات، والتي من المقرر الانتهاء منها يوم 21 من الشهر الجاري.