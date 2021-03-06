ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الدلتا التكنولوجية: انطلاق الامتحانات النظرية وسط إجراءات احترازية مشددة.. اليوم

السبت 06/مارس/2021 - 10:00 ص
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور علوي الخولي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه من المقرر انطلاق الامتحانات النظرية بالجامعة اعتبارا من اليوم، السبت الموافق 6 من شهر مارس الجاري.


وأضاف الدكتور علوي الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتم عمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة، في جميع أنحاء الجامعة وقاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب.


وأوضح "الخولي" أنه سيتم متابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وإلزام الجميع بها، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الجامعة دون ارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية.


كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على اللجان الموجودة بالكليات، على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم، ومنع التجمعات الطلابية ومغادرة الطالب لمقر كليته فور الانتهاء من الامتحان.


ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات، والتي من المقرر الانتهاء منها يوم 21 من الشهر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدلتا التكنولوجية: لجان عزل للطلاب المشتبه بإصابتهم .. وإجراءات احترازية مشددة

جامعة القاهرة: مستعدون للتعامل مع أي حالات اشتباه بـ كورونا أثناء الامتحانات

بعد الاعتماد على التعليم الالكتروني.. الجامعات التكنولوجية تتواصل مع طلابها أونلاين.. تعاون مع مستشفيات لمواجهة كورونا.. ورؤساء جامعات: توفير خدمات طبية للطلاب عند رصد حالات اشتباه

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يكشف عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية إقامتها

بعد إعلان موعد انعقادها.. الجامعات التكنولوجية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. إجراءات احترازية مشددة وتعقيمات دورية.. وتقسيم الطلاب على مجموعات

الجامعات التكنولوجية استعدت لامتحانات نصف العام.. بني سويف تكشف عن نظام الاختبارات النظرية والعملية.. والدلتا تقدم الدعم الأكاديمي للطلاب عبر المنصة الإلكترونية

ترشيحاتنا

استقالة وزير الداخلية في هذا البلد بعد مقتل العشرات في السجون

عيار 21 بـ751 جنيها.. استقرار أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

بشير التابعي: مين وسام العابدي ويامن بن ذكري علشان يقنعوا ساسي بالتجديد للزمالك؟

سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان فلسفة أولى ثانوي عبر السوشيال ميديا

شاهد.. طريقة سرية لمنع المكالمات المجهولة في هواتف iPhone | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021