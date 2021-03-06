نائب بـ "الشيوخ" يطالب بضرورة تبني الدولة معاهد مخصصة للصناعات التراثية

ثمن النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، جهود اللقاء الذي عقدته، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، والذي تناول سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.





وأوضح " شحاته" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه لابد من عمل قاعدة بيانات لهذه الصناعات، تكون بمثابة قاعدة فعلية حقيقية للصناعات اليدوية والحرفية الصغيرة، مؤكدًا على ضرورة أن تقف الدولة بجانب أصحاب هولاء الحرف ، وتقديم الدعم الكافي لهم، بما يضمن مساعدتهم على الإنتاج الفعلي ، معقبًا:" الصناعات التراثية دي بتمثل جزء كبير من الصناعة المصرية و تسد فجوة كبيرة في السوق المصري".





وعن مقترحات للنهوض بالمنتجات الحرفية، لفت عضو مجلس النواب إلى أهمية دمج أصحاب الأفكار الجادة والخلاقة، الى جانب تقديم الدعم المادي لهم، بما يعزز توفير المواد الخام ، وكذا المواد الأولوية اللازمة لهذه الصناعات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الدولة وبذل الجهد لتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال تبنيها معاهد وأماكن مخصصة تتيح التدريب الجيد على مستوى عال من المهنية والحرفية تتوافق ومتتطلبات العصر الحديث، بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، والهوية الوطنية لمنتجات هذا القطاع، علاوة على زيادة تنافسية ورواج المنتج المصري بالأسواق العالمية.





ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تفعيل دور المبادرات التى تهدف إلى الارتقاء بهذه الصناعات، وبناء قدرات العاملين بها، قائلا:" المبادرات التي تطلق بهدف تطوير هذه المنتجات ستلعب دورا إيجابيا كبيرا في إحياء الصناعات التراثية ، وذلك لكونها صناعات مرغوبة على المستويين المحلي والعالمي.









جاء ذلك بعد أن عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية حضر اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .





وأكدت نيفين جامع، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، مشيرةً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.





وفى هذا الإطار نوهت جامع بأهمية تعظيم الإستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذى يضم نحو250 تجمعًا بإجمالى 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل ، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات فى الأسواق الخارجية ،حيث بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 مليون دولار .