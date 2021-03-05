ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان كويتي عاجل بشأن الوافدين لديها

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:25 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
اصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بيانا عاجلا بشأن العمالة الوافدة  لديها حيث أعلنت خروج نحو 480 وافدا ووافدة من سوق العمل أمس (4 مارس).

وبحسب صحيفة الراي والتي نقلت عن بيان الهيئة الكويتية؛ فقد جاء ذلك بعد ارتفاع عدد الملغى أذونات عملهم خلال الفترة من 12 يناير إلى 3 مارس من 18775 وافدا ووافدة، مقابل 19255 وافدا ووافدة حتى 4 مارس الجاري.
 
وأوضح البيان أن  عدد من ألغيت أذونات عملهم لوفاة العامل حتى 4 مارس نحو878 شخصا، بالإضافة إلى 449 الغيت اذونات عملهم للتحويل إلى التحاق بعائل أو خدم أو كفيل نفسه،و11896 عامل الغيت اذونات عملهم لسقوط الاقامة خارج البلاد، و6032 الغي اذن عملهم نهائي للسفر.

ومن ضمن الـ 480 وافدا الملغى أذونات عملهم نحو 168 ألغي إذن عملهم للسفر النهائي، بعدما ارتفع عددهم من 5864 في تاريخ 3 مارس إلى 6032 في الرابع من الشهر ذاته. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يخص العمالة المنزلية.. قرار كويتي جديد بشأن الوافدين

ضم 1086 مقيما.. قرار كويتي مهم بشأن العمالة الوافدة

القوى العاملة الكويتية: إلغاء 2716 إقامة بالبلاد خلال 11 يوما

في 13 يوما فقط.. الكويت تلغي نحو 4000 إذن عمل لـ وافدين

الكويت ترحل 2570 وافدا لهذا السبب

الكويت.. إلغاء أذونات عمل 9 آلاف وافد لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال

رامز حفظ الله في حوار لـ صدى البلد: مستعد لتمثيل منتخب مصر.. وما فعله اتحاد الكرة معي "حاجة تكسف"

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها

الشركة القابضة : لن يتم توصيل الغاز لهذه المنازل في القرى وهذا هو السبب .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا