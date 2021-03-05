بيان كويتي عاجل بشأن الوافدين لديها

اصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بيانا عاجلا بشأن العمالة الوافدة لديها حيث أعلنت خروج نحو 480 وافدا ووافدة من سوق العمل أمس (4 مارس).





وبحسب صحيفة الراي والتي نقلت عن بيان الهيئة الكويتية؛ فقد جاء ذلك بعد ارتفاع عدد الملغى أذونات عملهم خلال الفترة من 12 يناير إلى 3 مارس من 18775 وافدا ووافدة، مقابل 19255 وافدا ووافدة حتى 4 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن عدد من ألغيت أذونات عملهم لوفاة العامل حتى 4 مارس نحو878 شخصا، بالإضافة إلى 449 الغيت اذونات عملهم للتحويل إلى التحاق بعائل أو خدم أو كفيل نفسه،و11896 عامل الغيت اذونات عملهم لسقوط الاقامة خارج البلاد، و6032 الغي اذن عملهم نهائي للسفر.





ومن ضمن الـ 480 وافدا الملغى أذونات عملهم نحو 168 ألغي إذن عملهم للسفر النهائي، بعدما ارتفع عددهم من 5864 في تاريخ 3 مارس إلى 6032 في الرابع من الشهر ذاته.



