ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تدعو إلى اجتماع عاجل بشأن عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووي

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:36 م
روسيا تدعو إلى اجتماع
روسيا تدعو إلى اجتماع بشأن عودة إيران وأمريكا للاتفاق النووي
Advertisements
قسم الخارجي
دعت روسيا، اليوم الجمعة، إلى عقد اجتماع عاجل بشأن عودة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني .

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن دعوة موسكو لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، بشأن عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية .

في وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران مستعدة للعدول عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي "بشروط".

وأضاف أن "سياسات الغطرسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه إيران ستؤدي إلى تأزيم الوضع الراهن".

وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، معلنة فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ألمانيا تدعو إيران لقبول العرض الأوروبي بشأن الاتفاق النووي.. تفاصيل

الولايات المتحدة: نشعر بخيبة أمل من رفض إيران للاتفاق النووي

مسئول روسي يحذر من اتخاذ خطوات غير مسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني

إبريل المقبل.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمنح إيران فرصة ذهبية

إيران: مستعدون للعدول عن خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي بشروط

إيران: خطة عمل واضحة بشأن الملف النووي

ترشيحاتنا

تعديل جديد على قانون لمسة اليد لـ كرة القدم

الإسراء والمعراج 2021 .. 10 تفاصيل عنها تبدأ بأسبابها إلى فضلها وأحب الأعمال فيها

الإمارات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

برلمانى سابق يستنجد بوزير الداخلية: ملازم أول ضربنى وسحلني.. فيديو

إجراء عاجل من القنصل المصري بالرياض بعد وفاة مصري على يد سعودي

انخفاض أسعار الذهب .. التطنيش حيل الجواهرجية لعدم البيع بخسارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها