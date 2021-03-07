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محافظات

تمريض دمياط: هدفنا توفير خدمات مجتمعية بأخلاقيات مهنية.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 07:03 ص
كلية تمريض دمياط
كلية تمريض دمياط
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زينب الزغبي

قالت الدكتورة ناهد فكرى خضر، عميد كلية التمريض بجامعه دمياط، أن الكلية يدرس فيها نخبة متميزة من الهيئة التدريسية ، وتتوفر في الكلية الإمكانات اللازمة من مدرجات  وفصول ودراسية ومعامل مجهزة بأحدث أجهزة المحاكاة التمريضية.

 وأشارت إلى أن إدارة الكلية تعمل  للوصول إلى الريادة محليا وإقليميا في علوم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتخريج كفاءات في المجال التمريضي على أعلى مستوي ووفق أحدث النظم التعليمية .ونسعى إلى تحقيق رسالتها لإعداد خريج متميز ذي كيان فاعل في المجتمع قادر على المنافسة في مختلف مجالات  علوم التمريض الحديثة ومزود بأسس المعرفة والمهارات طبقا للمعايير الأكاديمية لمواكبة احتياجات البيئة المحلية والعالمية وتأهيل كوادر قادرة على البحث العلمي والتطوير وتوفير الخدمات المجتمعية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة . 

وأوضحت أن الهدف من الكلية، إعداد خريج متميز  قادر على المنافسة في مختلف مجالات  علوم التمريض الحديثة ومزود بأسس المعرفة والمهارات طبقا للمعايير الأكاديمية لمواكبة احتياجات البيئة المحلية والعالمية وتأهيل كوادر قادرة على البحث العلمي والتطوير وتوفير الخدمات المجتمعية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.


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