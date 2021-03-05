وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية .. غدا

يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا السبت رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السعيد أحمد محمد الشيخ علي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية حول موضوع : “ تنظيم النسل في ضوء الخطاب الفقهي والدعوي المعاصر “ .





وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من : عبد الله مبروك النجار – الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.(مشرفًا) ، محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.(مناقشًا).





وتضم اللجنة إبراهيم محمد عبد الرحيم – أستاذ الشريعة الإسلامية والوكيل الأسبق لكلية دار العلوم جامعة القاهرة. (مناقشًا) ، و عطية مصطفى محمد – أستاذ الدعوة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية.(مشرفًا)



