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ديني

وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية .. غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:59 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
يناقش  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا السبت  رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السعيد أحمد محمد الشيخ علي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية حول موضوع  : “ تنظيم النسل في ضوء الخطاب الفقهي والدعوي المعاصر “ .

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من : عبد الله مبروك النجار – الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.(مشرفًا) ، محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.(مناقشًا).

وتضم اللجنة إبراهيم محمد عبد الرحيم – أستاذ الشريعة الإسلامية والوكيل الأسبق لكلية دار العلوم جامعة القاهرة. (مناقشًا) ، و عطية مصطفى محمد – أستاذ الدعوة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية.(مشرفًا)

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