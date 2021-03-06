برلماني: لابد أن تتضافر جهود الدولة لدعم الصناعات التراثية والحرفية القديمة

أشاد النائب، أحمد فرغل عضو مجلس النواب، بلقاء وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، لتعزيز سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، قائلًا:" لقاء جيد وان تأخر قليلًا، مشرا هناك الكثير من دول العالم قامت على الصناعات الصغيرة، وهذه فرصة جيدة ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ".





وأكد " فرغل " في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أهمية تضافر جهود الدولة، وتقديمها الدعم الكافي، لأصحاب الحرف القديمة، سواء من خلال توفير أماكن مخصصة لتصنيع هذه المنتجات، أو تقديم دعم قروض لإقامة مشروعات صغيرة ، أو مساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال إقامة معارض داخلية ، أو تسويقها بمكاتب خارجية في السفارات ".





جاء ذلك بعد أن عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية حضر اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .









وأكدت نيفين جامع، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، مشيرةً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.





وفى هذا الإطار نوهت جامع بأهمية تعظيم الإستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذى يضم نحو250 تجمعًا بإجمالى 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل ، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات فى الأسواق الخارجية ،حيث بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 مليون دولار .



