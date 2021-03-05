ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدينة عربية تعلق الصلاة في المساجد لمواجهة كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:50 م
المساجد في تونس
المساجد في تونس
Advertisements
محمود نوفل
أفاد موقع قناة نسمة التونسي؛ بصدور قرارات جديدة من اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد داخل تونس. 

واقرت اللجنة التونسية اليوم، قرارات بفرض حظر التجول بولاية القصري ومدينة سبيطلة وعمادات السرور والخضراء والقصر من الساعة الرابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا.

كما شملت القرارات أيضا تعليق الصلاة في جميع المساجد واغلاق المطاعم والمقاهي بداية من يوم الغد وحتي الرابع عشر من مارس الجاري.

كما قررت اللجنة منع إقامة الأسواق الأسبوعية بسبيطلة وغلق الحمامات وقاعات الأفراح.

يذكر أنّ اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين أعلنت الاثنين غلق وعزل منطقة " الرحيات" من معتمدية سبيطلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. مصادرة 57 شيشة من مقاهٍ مخالفة بالشرقية

خلال الساعات الماضية.. مظاهرات وأعمال شغب بـ 4 دول.. ما الأسباب؟

بسبب كورونا.. السعودية تصدر قرارات بشأن المساجد

حمل تهديدا ووعيدا.. بيان عاجل من أمانة الرياض بشأن الإجراءات الاحترازية

تخص المساجد والمدارس.. قرارات عاجلة في العراق لمواجهة كورونا

الأسرع انتشارا.. دولة عربية تسجل إصابات جديدة بالسلالة البريطانية لكورونا

ترشيحاتنا

محاولات لإنعاش القلب .. ننشر التقرير الطبي لواقعة إطلاق النار على مصرييَن بـ السعودية

الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأسبوع المقبل وتحذر من هذا الأمر

أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

ترك الفن وعمل سائق تاكسي .. توفيق عبد الحميد يحدث جدلًا بعد إصابته بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها