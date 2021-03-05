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الجيش اليمني يفتح النار على الحوثيين: هدفها الأساسي تدمير الدول العربية

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
شن العميد عبده مجلى المتحدث باسم الجيش اليمني، هجوما حادا على مليشيات الحوثيين، مؤكدا انهم باعو أنفسهم الإيرانيين.

أضاف مجلى، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر شاشة TeN، مساء اليوم الجمعة، أن الحوثي مليشيات إرهابية مدعومة من إيران وتعمل ضد أمن اليمن والمملكة العربية السعودية والعالم أكمله ، متابعا أن لا يمكن لهذه المليشيات الالتزام باي اتفاقية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني، أن الميليشيات الحوثي المدعوم من إيران هدفها الأساسي هو تدمير وتخريب الدول العربية كافة، لافتا إلى أنها لم تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ولم تلتزم ابدا.

وأكد العميد عبده مجلى المتحدث باسم الجيش اليمني، أن مليشيات الحوثي باعت نفسها لإيران ولن يتم ردعها الا بالعمل العسكري والمقاومة الشعبية، مطالبا المجتمع الدولي ادانه مليشيات الحوثي نظرا لخطرها الاكبر من تنظيم القاعدة وداعس الإرهابيين.

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