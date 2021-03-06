نرصد عمليات تعقيم مدارس القاهرة قبل ساعات من انطلاق امتحانات الإعدادية.. صور

تنطلق غدا، الأحد 7 مارس 2021، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.









وفي هذا التقرير، يرصد موقع "صدى البلد" بالصور، استعداد المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لبدء استقبال طلاب الإعدادية غدا، الأحد، وذلك بتطبيق إجراءات مشددة لتعقيم لجان الامتحانات، كأحد أهم الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين والمعلمين والإداريين المشاركين في أعمال الامتحانات.













جدير بالذكر أنه تنفيذا لقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وهو امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.



و لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.



وبالنسبة لـ الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.



ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.



وكانت وزارة التربية والتعليم أوضحت في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، أن عدد الأسئلة في امتحانات الإعدادية سيكون كالتالي:

اللغة العربية: 10 أسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة): 8 أسئلة بـ 60 درجة

اللغة الإنجليزية: 6 أسئلة بـ 60 درجة

العلوم: 6 أسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 5 أسئلة بـ 40 درجة

المجموع: 35 سؤال بـ 280 درجة









وكانت منصة حصص مصر أعلنت أنها تتيح الآن نماذج امتحانات استرشادية لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على طريقة الامتحان المجمع المتعدد التخصصات.



