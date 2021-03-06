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ديني

حكم كفالة اليتيم في المنزل .. الإفتاء تجيب

السبت 06/مارس/2021 - 09:59 ص
حكم كفالة اليتيم
حكم كفالة اليتيم في المنزل.. الإفتاء تجيب
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محمود ضاحي
حكم كفالة اليتيم في المنزل ؟  سؤال  ورد  للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


 وأوضح ممدوح خلال البث المباشر على صفحة دار الافتاء المصرية: "عمل من أعمال البر وقربى إلى الله وخير عظيم وجليل ولك أجر عظيم، لكن لابد من وضع عدة أشياء في الاعتبار هي ألا ننسبه لأنفسنا فهذا تبني والتبني محرم، لكن يمكن كتابته باسم العائلة".
 

وتابع: "هذا الابن إن كان في سن الرضاع وأمكن إرضاعه ليكون محرم لنساء أهل البيت يكون أفضل".
 

أنواع كفالة اليتيم
كفالة اليتيم نوعان: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية].

فضل كفالة اليتيم
فضل كفالة اليتيم: أولًا: صحبة وقرب المنزلة من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، ثانيًا: تظهر المسلم الحق صاحب القلب الرحيم، والأخلاق الحميدة، والفطرة الحسنة، ثالثًا: إقامة مجتمع مبنيّ على الحب، والرحمة، والمودة، خالٍ من الكراهية، والغضب، والحقد، رابعًا: تعتبر من الأخلاق المحمودة في الإسلام ومن أفضل أبواب الخير، خامسًا: تطهير وتزكية لمال المسلم، سادسًا: في كفالة اليتيم من البركة الكثير، حيث تحلّ البركة على كافل اليتيم وماله وأهله، سابعًا: في كفالة اليتيم طريقة حسنة لصرف المال في طاعة الله، ثامنًا: كفالة اليتيم تحافظ على اليتيم من خطر الانحراف وسلوك طريق الباطل، تاسعًا: كفالة اليتيم هي كأي عبادة تؤدّى لوجه الله تعالى، فهي ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتزيد الحسنات.

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