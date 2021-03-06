التجارة: إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمنتجات الحرفية والتراثية.. برلمانيون: خطوة جادة نحو التنمية الحقيقة.. ومطالب بدعم الكوادر المصرية العاملة في هذا القطاع

نائب يطالب بتفعيل دور المبادرات للارتقاء بالصناعات الحرفية

برلمانية تطالب بتقديم حوافز تشجيعية للعاملين بالصناعات التراثية والحرفية القديمة

برلماني يوضح الدور المأمول للدولة فى دعم الصناعات التراثية والحرفية القديمة





عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي، و تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي ، كما أشارت نيفين جامع أثناء اللقاء إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.





وحول هذا الأمر، أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بهذا الأمر، مؤكدين على أن توفير قاعدة بيانات للمنتجات التراثية من شأنه أن يسهم في إحداث تنمية حقيقية، فضلا عن خلق فرص عمل كثيرة للأيدي العاملة من المهرة، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري .





وأكدوا على أهمية تضافر جهود الدولة لتنمية هذا القطاع، وضرورة تقديمها الدعم الكافي للكوادر العاملة فى هذا القطاع، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات، فضلا عن السعي لدمج أصحاب الأفكار الجادة والخلاقة، وكذا العمل على تأهيلهم وتدريبهم ، بما يضمن إحياء الصناعات التراثية والحرفية المندثرة.





بداية ثمن النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، جهود اللقاء الذي عقدته، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، والذي تناول سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.





وأوضح " شحاته" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه لابد من عمل قاعدة بيانات لهذه الصناعات، تكون بمثابة قاعدة فعلية حقيقية للصناعات اليدوية والحرفية الصغيرة، مؤكدًا على ضرورة أن تقف الدولة بجانب أصحاب هولاء الحرف ، وتقديم الدعم الكافي لهم، بما يضمن مساعدتهم على الإنتاج الفعلي ، معقبًا:" الصناعات التراثية دي بتمثل جزء كبير من الصناعة المصرية و تسد فجوة كبيرة في السوق المصري".





وعن مقترحات للنهوض بالمنتجات الحرفية، لفت عضو مجلس النواب إلى أهمية دمج أصحاب الأفكار الجادة والخلاقة، الى جانب تقديم الدعم المادي لهم، بما يعزز توفير المواد الخام ، وكذا المواد الأولوية اللازمة لهذه الصناعات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الدولة وبذل الجهد لتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال تبنيها معاهد وأماكن مخصصة تتيح التدريب الجيد على مستوى عال من المهنية والحرفية تتوافق ومتتطلبات العصر الحديث، بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، والهوية الوطنية لمنتجات هذا القطاع، علاوة على زيادة تنافسية ورواج المنتج المصري بالأسواق العالمية.





ونوه عضو مجلس الشيوخ على أهمية تفعيل دور المبادرات التى تهدف إلى الارتقاء بهذه الصناعات، وبناء قدرات العاملين بها، قائلا:" المبادرات التي تطلق بهدف تطوير هذه المنتجات ستلعب دورا إيجابيا كبيرا في إحياء الصناعات التراثية ، وذلك لكونها صناعات مرغوبة على المستويين المحلي والعالمي.





من جانبه أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بلقاء وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، لافتة إلى أن هذا اللقاء يأتي تعقيبًا لمبادرة الرئيس السيسي بشأن تنمية الحرف الصناعية المندثرة والتي ستقام في الإسماعيلية، معقبة :" احنا بنقيس مدى انتمائنا لبلدنا بالحرف اليدوية ، وفي نفس الوقت بنرجع تراثنا القديم لان في دول كبيرة زي ألمانيا وفرنسا كانت بتاخد من عندنا الصناعات اليدوية والتراثية، بس العمال إللى كانوا بيصنعوها اندثروا"





وأوضحت "متى" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن كل محافظة من محافظات الجمهورية لها تراثها الخاص بها، كما أنها تشتهر بصناعات تراثية وحرفية معينة، مؤكدة أنه لابد أن يكون في كل محافظة أماكن مخصصة لهذه الصناعات ، مع إمدادها وتزويدها بكافة الأدوات التكنولوجية الحديثة ، الى جانب الفكر الخلاق والمبدع ، وتقديم حوافز تشجيعية للعاملين بها، معقبة:" أتمني من كل الناس إللى عندها هواية بالصناعات التراثية القديمة، أن تضع قاعدة بيانتها على وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتجميع أكبر قدر ممكن من الكفاءات لإحداث تنمية حقيقة ونعيد تراثنا الحقيقي ".





وأعربت عضو مجلس النواب عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، وأن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها من جانب الدولة ، لافتة إلى أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة، تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة.





وفى نفس السياق أشاد النائب، أحمد فرغل عضو مجلس النواب، بلقاء وزيرة التجارة والصناعة ، مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، لتعزيز سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، قائلًا:" لقاء جيد وان تأخر قليلًا، مشرا هناك الكثير من دول العالم قامت على الصناعات الصغيرة، وهذه فرصة جيدة ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ".









وأكد " فرغل " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أهمية تضافر جهود الدولة ، وتقديمها الدعم الكافي ، لأصحاب الحرف القديمة، سواء من خلال توفير أماكن مخصصة لتصنيع هذه المنتجات، أو تقديم دعم قروض لإقامة مشروعات صغيرة ، أو مساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال إقامة معارض داخلية ، أو تسويقها بمكاتب خارجية في السفارات ".





يشار إلى أن عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامي حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية حضر اللقاء حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .





وأكدت نيفين جامع، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، مشيرةً إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.





وفى هذا الإطار نوهت جامع بأهمية تعظيم الإستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذى يضم نحو250 تجمعًا بإجمالى 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل ، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات فى الأسواق الخارجية ،حيث بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 مليون دولار .









وأشارت إلى أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والعاملين في قطاع الحرف اليدوية لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الخبرات التاريخية الكبيرة لمصر في هذا القطاع وبما يعكس الحضارة المصرية العريقة والهوية الوطنية لمنتجات القطاع، بهدف زيادة تنافسية ورواج المنتج المصري بالأسواق العالمية، لافتة إلى أهمية تدشين مبادرات وفعاليات تستهدف الارتقاء بمنتجات القطاع وبناء قدرات العاملين به إلى جانب توفير خدمات الدعم الفني والتسويقي لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية من خلال المعارض التجارية ومنصات التسويق الإلكترونية.





من جانبه أكد الدكتور الوليد الشامي رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية إلى حرص المجلس على دعم الكوادر المصرية العاملة في هذا القطاع من خلال توفير برامج التأهيل والتدريب وخدمات الدعم الفني الخاصة بالتصميم والتصنيع والتسويق ، بهدف الارتقاء بالمنتج والذوق المصري في مجال الحرف اليدوية والابداعية كي يرتقي للمستويات والمعايير العالمية وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في مختلف دول العالم.





وأشار الشامى إلى سعى المجلس لإيجاد علامات تجارية للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية ترتبط بالهوية الوطنية لمصر وهو الأمر الذى يسهم فى ترويج وتسويق منتجات القطاع وزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق العالمية .

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