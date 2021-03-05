غياب أهلاوي.. أوباما وسمير وكمال فى صدارة هدافي الدوري

حقق الاتحاد السكندري، فوزا مستحقا علي الانتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





كما إنتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





