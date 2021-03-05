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رياضة

غياب أهلاوي.. أوباما وسمير وكمال فى صدارة هدافي الدوري

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:06 م
اوباما واحمد سمير
اوباما واحمد سمير وعمر كمال
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حسن العمدة
حقق الاتحاد السكندري، فوزا مستحقا علي الانتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما إنتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالاتي :

1- يوسف اوباما " الزمالك " 7 أهداف .
2- احمد سمير " طلائع الجيش "  7 أهداف .
3- عمر كمال "المصري" 7 أهداف .
4- شيمليس بيكيلى " مصر المقاصة " 6 اهداف .
5- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا " 6 أهداف .
6- حسام حسن " سموحة " 6 اهداف .
7-  رزاق سيسي " الاتحاد " 6 أهداف .
8- جون أوكويي إيبوكا " إنبي " 5 اهداف . 
9- شريف عادل محمد " سيراميكا كليوباترا " 5 اهداف . 
10- رمضان صبحي " بيراميدز " 5 اهداف .
11- عمر السعيد "الجونة" 5 اهداف .
12- مصطفي فتحي " سموحة " 5 أهداف .
13- عمر جمال " طلائع الجيش " 5 أهداف .

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