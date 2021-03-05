الوزارة تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين .. فيديو

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري ، حقيقة بيع مياه الري للمزارعين حسبما ردد البعض.





قال غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" تحركنا علي الفور في تطهير ترعة سقارة البحرية في منطقة العزيزية بالبدرشين".





أردف المتحدث باسم وزارة الري:" علي المواطنين الحفاظ علي الترع بعد تبطينها للوصول لمظهر حضاري ولتحقيق استفادة كبيرة منها".





وأكد محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين بمشروع قانون الموار المائية الجديد، مردفا:" الحديث عن تسعير مياه الري أمر كاذب".





وأشار إلى أن ما تم تداوله حول رسوم 5 آلاف جنيه لترخيص إستخدام ماكينات رفع المياه بقانون الري الجديد أمر خاطئ .