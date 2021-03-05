الأعلى للجامعات يبحث إمكانيات كليات الغردقة تمهيدا لإعلان إنشاء جامعة مستقلة بها

استقبل الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اللجنه المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لبحث استعداد فرع الجامعة بالغردقة للاستقلال عن جامعة جنوب الوادى لتصبح جامعة الغردقه بمحافظة البحر الأحمر.





ترأس اللجنة الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، و عضوية كلا من: الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج و الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس.





قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن اللجنة زارت كافة كليات الجامعة بفرع الغردقة و أعدت تقرير شامل بالإمكانيات المادية والبشرية، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك استعدادًا لإعلان إنشاء جامعة الغردقة بعد استقلالها عن جنوب الوادى لتلحق بجامعات سوهاج وأسوان والأقصر التى كانت تتبع جامعة جنوب الوادى وأصبحت جامعات مستقلة فيما بعد في ظل إهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة أبناء المحافظات.





وأوضح غرباوى، أن مساحة جامعة الغردقة تمتد إلى ما يقرب من 500 فدان، شمال مدينة الغردقة، ومن المقرر أن تتضمن الجامعة كلية لهندسة البترول، لارتباطها بأعمال البترول الضخمة التي تشتهر بها مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، وكذلك كلية لعلوم البحار، لارتباطها بأبحاث البحر الأحمر، الذي يضم المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وكلية الألسن والسياحة والفنادق، لخدمة القطاع السياحي بفنادق البحر الأحمر.





وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن إنشاء هذه الكليات يتوافق مع متطلبات محافظة البحر الأحمر، بما يسهم في خدمة القطاعات السياحية والفندقية والتعدينية والبترولية، إضافة إلى القطاعات البحرية والسمكية والطاقة الجديدة والمتجددة، وهي من أبرز المجالات التي تميز المحافظة عن غيرها، وذلك، بالإضافة إلى كلية التربية، بمقرها الحالي بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، بما يؤكد أن جامعة الغردقة ستصبح أول جامعة يتم ربطها بسوق العمل.





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