اشتباكات بالسنغال بعد اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة بتهمة الاغتصاب.. فيديو

فرض إجراءات أمنية مشددة على الرئاسة السنغالية والمباني الرسمية في وسط العاصمة دكار الجمعة بعد يومين من الاضطرابات.

وفي يوم التظاهرات تم اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء بتهمة الاغتصاب

ونفى سونكو التهمة التي وجهها له الشهر الماضي موظف في صالون تلقى فيه جلسات تدليك.