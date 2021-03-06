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اشتباكات بالسنغال بعد اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة بتهمة الاغتصاب.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 06:00 ص
اشتباكات بالسنغال
اشتباكات بالسنغال
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها فرض إجراءات أمنية مشددة على الرئاسة السنغالية والمباني الرسمية في وسط العاصمة دكار الجمعة بعد يومين من الاضطرابات.

وفي يوم التظاهرات تم اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء بتهمة الاغتصاب ونفى سونكو التهمة التي وجهها له الشهر الماضي موظف في صالون تلقى فيه جلسات تدليك.

 وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتيل واحد على الأقل في جنوب البلاد. وذكر مسؤول محلي في يومبيول إحدى ضواحي دكار أن شخصًا ثانيًا هو حسب مواقع التواصل الاجتماعي، فتى، توفي لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.
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