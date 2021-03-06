برلمانى بالشيوخ: عودة المصانع المغلفة والمتعثرة ودعم المصنعين على قائمة أولوياتنا

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ و رئيس حزب إرادة جيل، أن مجلس الشيوخ سيشهد فى الانعقاد الأول له العديد من مناقشة الملفات و القوانين التى أثارت جدل فى الشارع المصرى .









وأضاف مطر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أولوياته مناقشة كل ما يخص الصناعة المصرية وكيفية تطويرعا حتى تعد مصدر أساسى للتصدير وجلب العملات الصعبة، بالإضافة إلى أن الدول الأخرى تقييس تقدم الدولة من خلال المنتجات التى تقدمها .









وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من المهم إيجاد حلول لعودة المصانع المتوقفة و الصغيرة و ايضا المصانع المتعثرة ، كما إيجاد حلول لمشاكل مصانع الحديد والصلب، وللمصنعين الذين يواجهون صعاب فى عملهم، قائلًا " لابد أن نكون واقعيين فى تعاملاتنا ".









وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن من القوانين غير المفهومة قانون الشهر العقارى الذى ظهر دون مقدمات، مضيفًا أن الحزب يقوم بتجهيز مشروع قانون " الشهر العقارى " مع أعضائه بمجلس النواب وسيتم عرضها فى الفترة القادمة، لافتًا إلى أن يجب وضع أهم بند فى القانون وهو توحيد الشباك والخمس جهات الذين يتم التعامل معهم أنهم يكونوا على جهه واحد، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تأجيله للقانون لمدة سنتين.









وتابع، أن المواطن يتحمل أعباء كثيرة منها قانون التصالح فلابد من تخفيف هذه الاعباء على المواطن وهذا يرجع لمهام مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن من القوانين التى احدثت جدل بين المواطنين هو قانون الأحوال الشخصية و قانون الإيجار القديم.









وقال البرلمانى، أن الدولة تشهد الكثير من مواجهات صعبة لحماية الأمن القومى و تبذل قصارى جهدها لحماية الوطن، مضيفًا أنه يجب التعامل مع الدول الأخرى التى تجاهد من أجل هدم الدولة بنفس لغتهم حتى يتفهمونها .





ويذكر أن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أعلن أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين القادم الموافق 8 مارس، حيث ستبدأ الجلسة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، موضحًا أن الجلسة ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ ١٤ لجنة وفقًا لما أقرته لائحة الشيوخ والتى وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي.





واسعد مجلس الشيوخ لانتخاب لجانه النوعية الاسبوع المقبل، و يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية حيث يتم انتخاب 14 لجنة نوعية وكان مجلس الشيوخ قد استعد لهذه الانتخابات مبكرا وذلك بمطالبة الاعضاء بارسال رغباتهم في عضوية اللجان النوعية.





ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تنسيقا بين الاحزاب والقوى السياسية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وامناء السر وتلقى المجلس رغبات الاعضاء الاصلية.



